افتتاح مساحة ديناميكية للتصميم بمهرجان العلا للفنون

جدة ـ ياسر خليل

افتتحت مساحة العلا للتصميم أبوابها أمس، لتكون نقطة محورية لعرض مبادرات التصميم الواسعة في العلا تماشياً مع رؤية العلا. تقع مساحة العلا للتصميم في حي الجديدة للفنون، وتوفر مساحة للعرض، ورش عمل، وأرشيف تم تصميمها لتحتضن التعاون بين المصممين المحترفين، والطلاب، ومحبي التصميم بينما تساهم في تعزيز إرث العلا على امتداد المشهد الثقافي كمحرك للإلهام الإبداعي والتصميم وسيتم الافتتاح بتدشين معرض مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى، وبرنامج فعاليات حافل.

من خلال سلسلة من المعارض، وورش العمل، والتوثيق وتحت إشراف سارة غني، التي قامت أيضا بتنسيق المعرض الافتتاحي، تهدف مساحة العلا للتصميم للتواصل مع المصممين المحترفين والناشئين من المنطقة والعالم من أجل استكشاف مبادئ التصميم، ومراحل التصميم المبتكر من خلال عدسة المشهد الطبيعي والثقافي في العلا. ستكون المساحة مفتوحة أمام جميع منابع التصميم من الهندسة المعمارية الى التخطيط الحضري، والانتاج، والتصميم الجرافيكي. وستقوم بدعم وإشراك مجتمع التصميم بينما تضيء على الدور الهام الذي يلعبه التصميم في بناء هوية المنطقة، ونوعية الحياة، وتنويع الاقتصاد.



مساحة العلا للتصميم مبنى معاصر مصنوع من الكورتن ستيل والزجاج والخرسانة المصقولة قام بتصميمه استديو جيو فورما، وهو مستوحى من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش والمستخدم بكثرة في الأبنية المحيطة في حي الجديدة للفنون.