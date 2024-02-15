إغلاق الإصدار المحلي بقيمة 7.874 مليارات ريال

الرياض – واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029م ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039م.