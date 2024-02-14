موهبة تختتم برنامج الكتابة الإبداعية

جدة ـ خالد بن مرضاح

اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برنامج الكتابة الإبداعية للموهوبين تحت مسمى جيل الأدب بشراكة استراتيجية مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة الموهوبين في مجال الكتابة الإبداعية،من خلال برنامج إثرائي لتطوير مهاراتهم الإبداعية. برنامج جيل الأدب يهدف إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية بين طلاب المرحلة المتوسطة و يركز البرنامج على رعاية الطلاب الموهوبين في مجال المهارات الإبداعية في اللغة و الأدب.

و يهدف البرنامج إلى تأسيس الطلبة الموهوبين في فنون الكتابة الإبداعية و توسيع مداركهم بالأجناس الأدبية المختلفة مثل قصص الخيال العلمي وقصص الإثارة البوليسية وقصص الأطفال والقصص القصيرة والمقالة، علماً بأنه تم تقديم الورش والمحاضرات من قبل نخبة من المدربين والأكاديميين السعوديين.

يشار إلى أن برنامج الكتابة الإبداعية نفذ في كل من الرياض، جدة و الظهران على مدار 9 أسابيع و شارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة حضورياً و عن بعد.