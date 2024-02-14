مهرجان الكليجا ببريدة يحتضن أكثر من 700 شاب وفتاة

بريدة : البلاد

يشارك أكثر من 700 شاب وفتاة بمهرجان الكليجا الخامس عشرة ببريدة، من خلال عرض منتجاتهم في صناعة وتسويق منتج “الكليجا”، والمشغولات اليدوية، والمأكولات الشعبية، والحلويات، والصناعات المختلفة التي تستهوي جميع أفراد الأسرة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، الذي يستمر حتى الـ 17 من شهر شعبان الجاري.

ويشارك في المهرجان عددٌ من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ويمثّل المهرجان أرضًا خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.

وتسعى الغرفة التجارية بمنطقة القصيم المنظّمة للمهرجان، إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من خلال الفعاليات لدعم الشباب والفتيات، والتركيز على الموروث الشعبي من الأكلات والمنتجات والصناعات التحويلية، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق المنتجات الشعبية.