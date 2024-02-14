الرياضة

مدرب المنتخب الهولندي كومان يزور نادي الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1445 هـ      14 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
زار المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان، إلى جانب المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم نايجل دي يونج مساء اليوم الاربعاء نادي الاتفاق؛ حيث حضر كومان و دي يونج تدريب الفريق الأول لكرة القدم على ملعب النادي ( موطن الفرسان).

يأتي ذلك في إطار  خطة الجهاز الفني للطواحين؛ لمتابعة لاعبي منتخب هولندا.

وتضمنت الزيارة لقاء ترحيبيًا مع مسؤولي الاتفاق المكون من نائب الرئيس عمر باخشوين، وعضو مجلس الإدارة فهد الدبل، والمدير الرياضي مارك ألين والمدير الفني ستيفن جيرارد ، كما تضمنت الزيارة جولة للاطلاع على مرافق النادي.

ومن المقرر أن يحضر كومان- النجم والمدرب السابق لفريق برشلونة الإسباني- مباراة الاتفاق والخليج، غدًا الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 20 من منافسات دوري روشن السعودي.

وانضم الهولندي فينالدوم، صاحب الـ 33 عامًا، إلى صفوف الاتفاق في سبتمبر الماضي بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتدى جورجينيو فينالدوم قميص «فارس الدهناء» في 16 مباراة؛ منها 14 لقاء بدوري روشن السعودي، ومواجهتان ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، سجَّل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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