غدًا.. انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف في الرياض

الرياض – محمد الجليحي
شهد نادي الرياض للجولف انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام خلال الفترة من 15 – 18 فبراير 2024، بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.
وعشية انطلاق البطولة، أقيم اليوم الإعلامي، الذي شهد حضورا واسعا لأهم المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية والعالمية؛ حيث تضمن اليوم الإعلامي جولة في نادي الرياض للجولف شملت عدة مرافق؛ بما فيها منطقة المشجعين التي تواجد فيها عدد من لاعبات نادي السيدات أولًا، وهن لاعبات سعوديات بدأن طريق التحدي في هذه الرياضة، وعدد من الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا، واللاعبات: الأمريكية ليكسي تومسون والهندية اديتي اشوك والمغربية مها حديوي.
وكشف الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا عن برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لتطوير لعبة الجولف، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المجال الرياضي بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص؛ حيث يعتبر الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، ما يمثل علامة فارقة في لعبة الجولف، ويعتبر أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بين مسابقات الرجال والسيدات على حد سواء؛ لتبقى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في طليعة وضع معايير جديدة في عالم الجولف، ما يجسد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتعزيز النمو والاعتراف العالمي بتمكين المرأة.
وآضاف:” لعبة الجولف يتحدى اللاعب فيها نفسه وليس الآخرىن، فهي تعمل على بناء الشخصية وأنا كلاعب جولف، أعتبر نفسي محظوظا؛ لأنني أساهم في تطوير هذه الرياضة بدعم القياده الحكيمة.
من جهتها، أكدت اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون أنها مصممة على تحقيق اللقب، لتجاوز ما حصل معها في العام الماضي وأضافت: ” أعتبر هذه البطولة مسارا جديدا بالنسبة لي خاصة وأنها تقام للمرة الأولى في الرياض؛ حيث تعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.
واعتبرت وسائل الاعلام الحاضرة لليوم الإعلامي وجود اللاعبة المغربية مها حديوي فرصة كبيرة لتمثيل المشاركة العربية؛ حيث تم تسليط الضوء على مشاركتها بوصفها لاعبة جولف مغربية وممثلة للعالم العربي وبهذه المناسبة قالت الحديوي :”أتشرف أن أكون متواجدة في هذا الحدث المهم، حيث تقدم البطولة فرصة رائعة لكل اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن والتنافس الى جانب بطلات عالميات ذوات شهرة واسعة في عالم الجولف، ما سيشكل حافزا لدى كل اللاعبات الموهوبات لتقديم الأداء الأفضل.
وتقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة على مدار أربعة أيام من المنافسة المنتظرة، بمشاركة نخبة من النجمات المحترفات والصاعدات.