“سدايا” تطلق أكاديمية الذكاء التوليدي

البلاد – الرياض

انطلاقاً من تطلعات المملكة لتكون عنصراً فاعلاً في المنظومة العالمية وتسخير الذكاء الإصطناعي لخير البشرية، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي “سدايا” عن إطلاق أكاديمية الذكاء الإصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة “إنفيديا”، لبناء جيل متمكن بهذا المجال الهام؛ وإيماناً منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالمياً لتحقيق التطلعات والمستهدفات الطموحة.

وتعدّ أكاديمية الذكاء الإصطناعي التوليدي جزءاً من أكاديمية “سدايا” لإيجاد مساحات ذكية وإجراء عمليات أذكى، والتعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي، ووضع بصمة سعودية مميزة في مسيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأتي إطلاق الأكاديمية ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها “سدايا” بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الإصطناعي في المملكة، وإيماناً منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالمياً عبر بناء القدرات الوطنية بتفعيل استخدامات الذكاء الإصطناعي في المدن الذكية.