برامج مستقبلية للأطفال من ملكية العلا

البلاد ـ العلا

أكد المدير التنفيذي لتطوير الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نزار فاخوري، أن العلا من الوجهات التي تلاقي إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم، وتبذل الهيئة العديد من الجهود لإيجاد بيئة سياحية مناسبة للجميع، يتضمن ذلك تطوير وتحديث البرامج وتنظيم الأحداث بشكل سنوي.

وقال فاخوري “البرامج المستقبلية الملائمة للأطفال التي تعمل عليها الهيئة تتمثل في دمج الأطفال في كل سباق وحدث رياضي ننظمه، فعلى سبيل المثال خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، شارك عدد من الأطفال في خط البداية إلى جانب المحترفين، ليضيف لهم الشعور بأنهم جزء من الرياضة والحدث، ويعزز ارتباطهم بتلك الرياضات التي ارتبط بعضها بثقافتهم منذ القدم، بينما نركز حاليًا على دمج الأطفال في جميع الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث توفر سماء العلا الفرصة للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات للتحليق على ارتفاعات 3000 أو 4000 قدم، مما يوفر تجربة مثيرة، وبالمثل فإن أنشطة المغامرة لدينا تلبي احتياجات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 أو 10 أو 11 عامًا،اعتماداً على طولهم ووزنهم”.

وأكد أن الهيئة تعمل على توسيع الخيارات التي تناسب الأطفال بشكل أكبر،وتجهيزها للزوار خلال السنوات القريبة القادمة.