بحضور وزير الرياضة.. ” هامة ” الأفضل في الـ “ثنايا” بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

الرياض – هاني البشر
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأربعاء منافسات الفترة المسائية لهجن فئة الـ “ثنايا” في سابع أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في ميدان الجنادرية.
وتجول وزير الرياضة، برفقة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن في أرجاء “درة الميادين” بحلته الجديدة، حيث زار مرافق الميدان، من بينها المنصة الرئيسة، منطقة تواجد المشجعين، مضمار السباق.
وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الخميس الماضي، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، ويتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا.
من جهته، ظفرت المطية “هامة” لمالكها القطري محمد الكعبي بالتوقيت الأفضل في أشواط فئة الـ “ثنايا” في اليوم السابع من المهرجان، بتوقيت بلغ 12:19.662 دقيقة.
وتختتم أشواط فئة الـ “ثنايا” غداً الخميس بإقامة 12 شوطاً (8 في الفترة الصباحية، و4 في الفترة المسائية)، والأشواط الأربعة الأخيرة ضمن رموز المهرجان، وتقام خلال الفترة المسائية.
وبلغ عدد المطايا المشاركة في منافسات فئة الـ “ثنايا” 503 مطية، بواقع 294 في الفترة الصباحية، و209 مطية في الفترة المسائية.
جدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وذلك للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة؛ لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.