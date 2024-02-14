الرياضة

الخلود يعود لوصافة” يلو”.. وريمونتادا للبكيرية أمام جدة

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1445 هـ      14 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استعاد الخلود لوصافة دوري يلو بالتعادل مع ضيفه الباطن بنتيجة 1-1  في ختام منافسات الجولة الـ 21 من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بالرس.

الباطن سجل أولًا عن طريق زكريا الهلالي، وعادل للخلود ماريانو فاسكيز؛ ليتقدم الخلود للمركز الثاني ورفع رصيده للنقطة 39 نقطة، والباطن 32 نقطة بالمركز الثامن.


وقلب فريق البكيرية تأخره أمام فريق جدة بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف؛ ليوقف النزيف النقطي. وكان فريق جدة قد تقدم بهدفين عن طريق رضا بن سايح، وخالد ناش. وبعد الدقيقة 78 من عمر المباراة سجل البكيرية ثلاثة أهداف” ريمونتادا ” عن طريق لوفانور هنريكي، وفيرناندو بينيرو ، وأيوب الخضر. بهذا الفوز وصل البكيرية للنقطة 23 في المركز 12، فيما بقي جدة عند نقاطه 26 في المركز 11.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الصفا والجندل، ليرفع الصفا رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع عشر، والجندل إلى 32 نقطة بالمركز التاسع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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