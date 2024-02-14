الخلود يعود لوصافة” يلو”.. وريمونتادا للبكيرية أمام جدة

حائل- خالد الحامد
استعاد الخلود لوصافة دوري يلو بالتعادل مع ضيفه الباطن بنتيجة 1-1 في ختام منافسات الجولة الـ 21 من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بالرس.
الباطن سجل أولًا عن طريق زكريا الهلالي، وعادل للخلود ماريانو فاسكيز؛ ليتقدم الخلود للمركز الثاني ورفع رصيده للنقطة 39 نقطة، والباطن 32 نقطة بالمركز الثامن.
وقلب فريق البكيرية تأخره أمام فريق جدة بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف؛ ليوقف النزيف النقطي. وكان فريق جدة قد تقدم بهدفين عن طريق رضا بن سايح، وخالد ناش. وبعد الدقيقة 78 من عمر المباراة سجل البكيرية ثلاثة أهداف” ريمونتادا ” عن طريق لوفانور هنريكي، وفيرناندو بينيرو ، وأيوب الخضر. بهذا الفوز وصل البكيرية للنقطة 23 في المركز 12، فيما بقي جدة عند نقاطه 26 في المركز 11.
وحسم التعادل السلبي مواجهة الصفا والجندل، ليرفع الصفا رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع عشر، والجندل إلى 32 نقطة بالمركز التاسع.
🔚 نهاية المباراة#الخلود 1#الباطن 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الخلود_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lrkSi78iMQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2024
🔚 نهاية المباراة#البكيرية 3#جدة 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة..⤵️#البكيرية_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/0HmD54mDOk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2024