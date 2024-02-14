اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة إكستريم إي- جدة 2024

اكتمل عقد الفرق المشاركة في سلسلة سباقات إكستريم إي 2024 مع إعلان انضمام الفريق الأمريكي ليجاسي موتور كلوب للبطولة، حيث كشف الوافد الجديد عن سائقيه المشاركين في هذه السلسلة، إضافة إلى فريقي أندريتي التوكيلات إكستريم، وفريق ساينز إكس إي اللذين كشفا عن سائقيهم للموسم الرابع من هذه البطولة، التي تستضيف محافظة جدة الجولتين الأولى والثانية منها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
ومع اكتمال الاستعدادات لهذه البطولة، كشف النادي الأمريكي ليجاسي موتور كلوب، أن البطل السابق لسباقات NASCAR لسبع مرات، جيمي جونسون سيقود الفريق في هذه البطولة إلى جانب الأمريكية غراي ليدبيتر، ولكن بسبب تزامن الجولتين الافتتاحية لـ إكستريم إي مع سباق دايتونا 500 فسيشارك الأمريكي ترافيس بسترانا بدلا من جونسون، الذي سيقود الفريق في بقية الجولات، ويشارك فريق ليجاسي موتور كلوب في هذه السلسلة بالتعاون مع جيمي جونسون المالك والمشارك في الفريق.
من جهته، كشف فريق أكسيونا ساينز إكس إي عن سائقيه لهذا الموسم، حيث سيقود الفريق، الثنائي لايا سانز، وفرايزر ماكونيل، وحقق السائقان انجازات كبيرة في كثير من السباقات، ويأمل الفريق أن يحقق هذا الثنائي نتائج كبيرة في الموسم الرابع من بطولة إكستريم إي 2024.
أما فريق أندريتي التوكيلات إكستريم؛ فأعلن عن احتفاظه بالثنائي كاتي منينغز وتيمي هانسن للموسم الرابع على التوالي، حيث يهدف السائقان إلى مساعدة الفريق على الصعود في جدول ترتيب بطولة إكستريم إي للموسم الرابع، خصوصا وأنهما شاركا في كل جولة من البطولة حتى الآن.
جدير بالذكر أن الموسم الرابع للسلسلة العالمية من سباقات إكستريم إي، سيقدم المزيد من السباقات الحماسية في أصعب التضاريس؛ لتسليط الضوء على تأثير التغيّر المناخي والتدخلات البشرية في المواقع النائية المتميزة بطبيعتها الخلابة، والتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية لدعم جهود الحفاظ على البيئة.
وتستضيف السعودية الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي، حيث استضافت من قبل 3 جولات حافلة بأقوى السباقات في العلا ونيوم، وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة في محافظة جدة، التي تعد موطنًا لسباقات الفورمولا 1 في السعودية منذ العام 2021.
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