اشتراطات «السكنية» تعزز الجودة

البلاد – الرياض

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة استطلاع، اشتراطات إنشاء المباني السكنية لاستطلاع الآراء، حتى تاريخ 21 فبراير الجاري، وتستهدف تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، بما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية، وكذلك مواكبة المشاريع التطويرية لأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة.

وتشمل الاشتراطات المتطلبات الفنية والإنشائية، والكهربائية، والأعمال الصحية، وأعمال الوقاية والحماية من الحرائق، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ. ويعد كود البناء السعودي المرجع الرئيس لتصميم المباني، وفي حال وجود تعارض، يطبق الكود، ويُلغى كل ما يتعارض معه.