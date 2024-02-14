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اشتراطات «السكنية» تعزز الجودة

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1445 هـ      14 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة استطلاع، اشتراطات إنشاء المباني السكنية لاستطلاع الآراء، حتى تاريخ 21 فبراير الجاري، وتستهدف تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، بما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية، وكذلك مواكبة المشاريع التطويرية لأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة.

وتشمل الاشتراطات المتطلبات الفنية والإنشائية، والكهربائية، والأعمال الصحية، وأعمال الوقاية والحماية من الحرائق، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ. ويعد كود البناء السعودي المرجع الرئيس لتصميم المباني، وفي حال وجود تعارض، يطبق الكود، ويُلغى كل ما يتعارض معه.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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