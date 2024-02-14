أرامكو السعودية تستعد لإعلان نتائجها المالية 2023

البلاد – الظهران

كشفت “أرامكو السعودية” عن اعتزامها الإعلان عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2023م، قبل افتتاح سوق (تداول السعودية) يوم 10 مارس القادم، موضحة في بيان، أنه سيتم نشر القوائم المالية، وسيتبع ذلك البث الإلكتروني للنتائج المالية عصر يوم الإثنين 11 مارس 2023م.

وكانت عملاق النفط السعودية الأكبر في العالم، قد وزعت أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 110.2 مليار ريال عن الربع الثالث للعام 2023م، توزعت بين 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية و37 مليار ريال توزيعات مرتبطة بالأداء، وعكست هذه الأرباح القوية استمرار تقدم الشركة في إستراتيجية النمو، حيث بلغ صافي الدخل 122.2 مليار ريال، والتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 117.6 مليار ريال.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن النتائج المالية القوية للربع الثالث، تعزز قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، مؤكدًا الاستمرار في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء. وبين أن الربع الثالث جرى خلاله الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة.

وأكد المهندس الناصر اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة وإكمال توسيع القدرات في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق والعزم على مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين. ومؤخراً قال الناصر إن النفقات الرأسمالية التي كانت موجهة لزيادة الطاقة الإنتاجية ستذهب إلى التوسع في الغاز والسوائل والكيماويات.

وأكد خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالظهران، أن أرامكو تفي بوعودها في توفير الطاقة وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي، كما تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة، مع التركيز على المهمة الأساسية وهي الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.

وأضاف أنه سيكون هناك تطور في كل مجالات الطاقة وليس فقط في مجال واحد مثل الهيدروجين أو الغاز وغيرها، حيث يوجد تطور كبير في الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن أرامكو تعتزم الاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة.

وأشار إلى أن أرامكو تبحث عن المهارات والابتكار والقدرة على التطوير في المستقبل، مبينا أن الشركة ستستمر كشركة إنتاج طاقة، وقد تؤسس شركات تقنية ومؤسسات ربحية وتنظر في مختلف الصناعات حيث تعد مؤسسة متكاملة بإمكانها النمو في أي مجال آخر، ما يساعدها محليا وعالميا ويضيف قيمة للشركة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تعمل على رفع الطاقة المتجددة ودعم الهيدروجين وتوفير الطاقة وتخزينها كاستثمارات كاملة.