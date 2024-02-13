“هاكاثون التأمينات” لتطوير حلول نوعية لخدمات الحماية التأمينية في المملكة

الرياض : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، عن إطلاق “هاكاثون التأمينات” الذي يهدف إلى إبراز قدرات الكوادر الوطنية الشابة في تعزيز الابتكار والإبداع، وتقديم حلول نوعية رقمية تخدم منظومة الحماية التأمينية في المملكة، حيث سيقام “الهاكاثون” على مدى يومين في الفترة من 3 – 4 مارس المقبل.

ووجهت المؤسسة دعوتها لجميع الأفراد والفرق المحترفين والمبتدئين والهواة بالتسجيل في “هاكاثون التأمينات” ابتداءً من 13 من شهر فبراير ويستمر حتى 22 من الشهر الحالي، وذلك عبر الرابط https://hackathon.gosi.gov.sa/ من خلال مشاركة أفكارهم وابتكاراتهم الإبداعية والترشح للحصول على إحدى جوائز الهاكاثون.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم الابتكار والتعلم التعاوني، والتفاعل الهادف بين المشاركين، وتقديم حلول رقمية مبتكرة في مجالات ومسارات الهاكاثون تخدم شرائح عملاء المؤسسة بشكل إيجابي.

وبينت المؤسسة أن “هاكاثون التأمينات” جرى تصميمه ليشمل أربعة مسارات رئيسة يمكن المشاركة فيها وهي التخطيط المالي والدعم في حالات الطوارئ واللياقة البدنية والرعاية الصحية, مضيفة أن مهارات الفرق والأفراد المطلوبة خلال الهاكاثون تشمل تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم، وعلم تحليل البيانات وإدارة المشاريع, بالإضافة إلى التسويق الرقمي وسياسات التأمين الاجتماعي.