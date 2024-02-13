نائب أمير تبوك يطلع على فرص الاستثمار في المنطقة

تبوك – واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك, على مقومات وفرص الاستثمار للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي طرحتها أمانة المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس، لمعرض ومركز احتفالات أمانة منطقة تبوك، حيث كان في استقباله أمين المنطقة المهندس حسام بن موفق اليوسف وعددٌ من قيادات الأمانة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني. وتجول سموه في أركان المعرض الذي شمل الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة خلال هذا العام 2024, التي توائم احتياجات المنطقة وسكانها وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم, في مجالات مختلفة كالسياحة الترفيه والطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم والصحة مع التركيز على المميزات التنافسية للمنطقة من موقع استراتيجي وتنوع اقتصادي وتنموي وطاقة شمسية ووجهات سياحة مزدهرة, بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها التي تتميز بتنوعها, ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي من أبرزها مشروع تدوير المخلفات الصلبة، ومشروع مواقف السيارات الذكية والسطحية بالمدينة.

من جانبه أكد أمين المنطقة أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.