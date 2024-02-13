الرياض : البلاد

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع شركة الدرعية؛ بهدف التعاون حول تطوير وتشغيل مبادرات تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة، وحوكمة البيانات، وتعلم الآلة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه “سدايا” حاليًا بمقر مركز أرينا الرياض، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية في الهيئة عبدالله بن سليمان الخضيري، ورئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بشركة الدرعية طلال كنسارة.

وتضمنت المذكرة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، والتعاون حول إقامة برامج ومبادرات لتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في شركة الدرعية، وتقديم الاستشارات التقنية المتعلقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتعاون الطرفين في تقديم الاستشارات في مجال إستراتيجيات المدن الذكية، ومشاركة شركة الدرعية في فعاليات ومنتديات “سدايا” المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.