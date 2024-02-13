في دوري يلو.. العروبة يتغلب على أحد.. والفيصلي يتجاوز العدالة

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الفيصلي فوزًا مهمًا على نظيره العدالة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، في قمة الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
🔚 نهاية المباراة#الفيصلي 2#العدالة 0
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الفيصلي_العدالة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5pHpJn1RwF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2024
سجل أرنولد هدف الفيصلي الأول، وأضاف زميله موراتو الهدف الثاني؛ ليرفع الفيصلي رصيده إلى 37 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عند 36 نقطة متراجعًا للمركز السادس.
وعلى ملعب التعليم بعنيزة، حقق فريق النجمة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الترجي بهدف دون رد.
سجل لأصحاب الأرض الآن ليما من ركلة جزاء؛ ليرفع النجمة رصيده النقطي إلى 29 بالمركز العاشر، وبقي الترجي عند نقاطه الـ 16 ومركزه الـ 16.
وقلب فريق العروبة تأخره بهدف إلى فوز مستحق بهدفين لهدف على ضيفه فريق أحد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي العروبة بالجوف.
كان أحد هو البادئ بالتسجيل عن طريق رياض بودبوز، وفي الشوط الثاني سجل للعروبة منير العلوشي من ركلة جزاء، وروبين هابج.
🔚 نهاية المباراة#العروبة 2#أحد 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العروبة_أحد | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/6lpmevfsL5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2024
بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أحد عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.
د45+3‘⚽️ هدف لـ @alnajmahfc
آلان ليما يفتتح التسجيل 👏#النجمة_الترجي#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hra5fuoku4
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 13, 2024