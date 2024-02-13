الرياضة

في دوري يلو.. العروبة يتغلب على أحد.. والفيصلي يتجاوز العدالة

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1445 هـ      13 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الفيصلي فوزًا مهمًا على نظيره العدالة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، في قمة الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل أرنولد هدف الفيصلي الأول، وأضاف زميله موراتو الهدف الثاني؛ ليرفع الفيصلي رصيده إلى 37 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عند 36 نقطة متراجعًا للمركز السادس.

وعلى ملعب التعليم بعنيزة، حقق فريق النجمة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الترجي بهدف دون رد.
سجل لأصحاب الأرض الآن ليما من ركلة جزاء؛ ليرفع النجمة رصيده النقطي إلى 29 بالمركز العاشر، وبقي الترجي عند نقاطه الـ 16 ومركزه الـ 16.

وقلب فريق العروبة تأخره بهدف إلى فوز مستحق بهدفين لهدف على ضيفه فريق أحد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي العروبة بالجوف.

كان أحد هو البادئ بالتسجيل عن طريق رياض بودبوز، وفي الشوط الثاني سجل للعروبة منير العلوشي من ركلة جزاء، وروبين هابج.

بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أحد عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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