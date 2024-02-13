الرياضة فعاليات ترفيهية ومنطقة جماهير تنتظر زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي فعاليات مصاحبة ترفيهية ومنطقة جماهير تفاعلية تنتظر العائلات والجماهير الرياضية خلال بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تنطلق في مدينة الرياض، خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري، احتفالًا بخمس سنوات على انطلاقتها في عام 2020، كأول بطولة نسائية احترافية لرياضة الجولف في المملكة العربية السعودية. وستواجه النجمة ليكسي تومبسون مع البطلة السابقة جورجيا هول، فيما تتنافس 120 لاعبة في مجموعة قوية من أجل الحصول على جوائز تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن الحضور العربي، حيث تطمح المغربيتان مهى حدّيوي وإيناس لكلاش بأن يكونا أول فائزتين عربيتين في البطولة. وستوفر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، فرصة الدخول المجاني للأطفال دون سن الثامنة عشرة، كما يمكن للعائلة المكونة من أربعة أفراد (بالغان وطفلان)، من حضور الفعالية بمبلغ 150 ريال سعودي فقط، والذي يشتمل قسيمة طعام بقيمة 25 ريال سعودي لكل بالغ. وسيستمع زوار البطولة من الجماهير بالعديد من المعروضات من خلال بازار سجة، حيث ستتوفر أكشاك تحوي الملابس والإكسسوارات، والعطور والقهوة من مختلف العلامات التجارية، كما تجمع منطقة الجماهير بين الواقع الافتراضي المتقدم (VR) ومركز التصوير بزاوية 360، لتقديم تجربة لا تُنسى لجميع الفئات العمرية، مما يضمن تفاعلًا سلسًا وواقعيًا. ومع شراء كل تذكرة للبالغين، سيحصل الزوار على قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريالا الى جانب مغامرة كولينارية عالمية في منطقة المشجعين؛ حيث ينتظر الجمهور مجموعة من بائعي الطعام، وهناك تجربة فريدة في مجال الطهي في مطعم لوانتريكوت، الذي يقع على منصة مشاهدة الحفرة رقم 10. كما يشمل برنامج الترفيه فعالية ساحرة، للعروض سعودية تقليدية (السامري والعرضة) يوم الخميس عند الحفرة رقم 10، التي تعد رحلة لا تُنسى عبر التراث الثقافي الغني في المملكة العربية السعودية، فيما تمتد الإثارة من يوم الجمعة حتى يوم الأحد في منطقة الجماهير مع دي جي جيمكترو وموسيقى الكوبليت على المسرح الرئيسي، مقدمين مزيجًا حيويًا من الإيقاعات المعاصرة واللحن التقليدي لتناسب جميع الأذواق الموسيقية. وتبدأ تذاكر البالغين اليومية من 75 ريالا فقط، وتشمل أيضًا قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريالا قابلة للاسترداد في الموقع، وهناك الباقة الحصرية (VIP)، التي تمنح الزائر الوصول إلى جناح الضيافة الفاخر للحفرة الثامنة عشر، بسعر 1500 ريال، شاملة رسوم الشراء وموقع مميز، كما يمكنه مشاهدة اللاعبات في المنطقة المخصصة.