طريقة عمل كعك السميد التركي

المطبخ التركي مميز ويشتهر بالسميد

المقادير اللازمة

للعجينة

كيلو دقيق

3 أكواب ماء دافئ

معلقة كبيرة خميرة فورية

3 معلقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة ملح

حبة بيض

للوجه

2 كوب ماء

1/4 كوب سكر

سمسم

طريقة العمل

يوضع في العجان الدقيق والخميرة والملح والسكر ويخفق حتي تتداخل المكونات

توضع الماء بالتدريج للخليط وتعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة

تضاف حبة البيض للعجينة وتعجن جيداً حتي نحصل علي عجينة غير ملتصقة باليد

تترك العجينة في مكان دافي حتي تخمر ويتضاعف حجمها

تفرد قطعتين من العجين بنفس الطول

تلف القطعتين علي شكل ظفيرة وتغلق من الطرف

تذوب السكر في الماء وتوضع العجينة به ثم ترفع من الماء وتوضع بالسمسم

تترك لتخمر جيداً

تخبز في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون وتقدم