المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كعك السميد التركي

نيفين عباسaccess_time4 / شعبان / 1445 هـ      13 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المطبخ التركي مميز ويشتهر بالسميد

المقادير اللازمة

للعجينة
كيلو دقيق
3 أكواب ماء دافئ
معلقة كبيرة خميرة فورية
3 معلقة كبيرة سكر
معلقة صغيرة ملح
حبة بيض

للوجه
2 كوب ماء
1/4 كوب سكر
سمسم

طريقة العمل
يوضع في العجان الدقيق والخميرة والملح والسكر ويخفق حتي تتداخل المكونات
توضع الماء بالتدريج للخليط وتعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة
تضاف حبة البيض للعجينة وتعجن جيداً حتي نحصل علي عجينة غير ملتصقة باليد
تترك العجينة في مكان دافي حتي تخمر ويتضاعف حجمها
تفرد قطعتين من العجين بنفس الطول
تلف القطعتين علي شكل ظفيرة وتغلق من الطرف
تذوب السكر في الماء وتوضع العجينة به ثم ترفع من الماء وتوضع بالسمسم
تترك لتخمر جيداً
تخبز في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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