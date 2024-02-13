طريقة عمل دجاج تشيكن آلاكيف

تشيكن آلاكيف هي طريقة دجاج فيليه محشو بالزبدة

المقادير اللازمة

2 صدر دجاج بدون جلد وعظم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة بقدونس ناعم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

كوب جبن موزاريلا

ملح وفلفل

دقيق – بقسماط – بيض مخفوق

زيت للقلي

طريقة العمل

احضري الدجاج واستخدمي مطرقة المطبخ للدق عليه حتى يصبح رقيق ومتساوي السُمك

ضعي الجبن والزبدة والبقدونس والثوم وقليل من الملح والفلفل في وعاء وتقلب

ضعي قليل من الحشو في منتصف الدجاج ثم يغلق على شكل رول مع استخدام الأعواد الخشبية لتثبيته

يغمس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ويترك بالثلاجة حتى يبرد

يقلي في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم يقدم