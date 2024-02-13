طريقة عمل الأرز بالخلطة وشرائح اللحم

وصفة أرز بالخلطة مع اللحم

المقادير اللازمة

للحم

شرائح لحم فيليه

عصير حبة ليمون

زبدة

ماء بصل

ملح وفلفل

للأرز

مقادير الأرز

ملعقة صغيرة من القرفة أو الدارسين

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من البهارات

حبة بصل مفروم

ملعقة كبيرة صلصة

ملح

سمن

كيلو ارز

مكسرات محمصة للوجه ( اختياري )

مرقة أو ماء لتسوية الارز

ثانياً مقادير الخلطة

نصف كيلو كبدة

ربع كيلو كلاوي

ربع كيلو قلوب

زيت

4 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

2 حبة بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل

2 قرن فلفل حار مقطعين ( اختياري )

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

الطريقة

ينقع اللحم في المقادير

ثم يشوي في الزبدة حتي ينضج

يترك جانباً لحين عمل الارز

للخلطة

يشوح الثوم بمقلاة

يضاف له الكبد والقلوب والكلاوى والفلفل الحار والكزبرة والملح ويقلب

يضاف الكمون للخليط ويترك حتي ينضج الخليط

للأرز

نضع بقدر القليل من السمن

يشوح البصل فى السمن مع السكر

يضاف الأرز للبصل بعد أن يغسل جيداً ويصفى

يضاف له البهارات والقرفة والملح والصلصة

يضاف المرقة أو الماء للأرز ويترك حتي يغلى ويتشرب الماء

ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج

نحضر طبق التقديم

نضع به الارز ثم خليط الكبد والكلاوى والقلوب

ثم يزين الطبق بالمكسرات المحمصة ويقدم ساخن مع شرائح اللحم