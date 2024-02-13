الأميرة هيفاء الفيصل تزور نادي الجبلين

الرياض – هاني البشر
استقبل نادي الجبلين صباح اليوم الثلاثاء صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة التحالف السعودي لجمعيات السرطان، برفقة أعضاء التحالف في مقر النادي، وكان في استقبالهم نائب رئيس النادي ماجد الركاد، والرئيس التنفيذي للنادي راكان الحميدي، وأعضاء الإدارات التنفيذية والأعضاء الذهبيون والفضيون.
حيث قامت بجولة في منشآت النادي واطلعت على فيديو تاريخي لزيارة جلالة الملك فيصل- يرحمه الله- لمنطقة حائل قبل مايقارب 50 عاماً وفيديو تعريفي للنادي وأبرز إنجازاته، واستذكر الجبلاويون خلال هذه الزيارة زيارة الملك فيصل، لمنطقة حائل عام ١٣٩٣هـ وتشريفه لحفل الأهالي الذي أعد لجلالته في مقر النادي، وشارك أبناءه المواطنين في العرضة النجدية؛ حيث كان لنادي الجبلين شرف الأولوية والسبق والريادة؛ كونه أول ناد على مستوى المملكة يزور مقره ملك، ويقام فيه حفل الأهالي أثناء زيارة المغفور له جلالة الملك فيصل- رحمه الله.