الرياضة

الأميرة هيفاء الفيصل تزور نادي الجبلين

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1445 هـ      13 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
استقبل نادي الجبلين صباح اليوم الثلاثاء صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة التحالف السعودي لجمعيات السرطان، برفقة أعضاء التحالف في مقر النادي، وكان في استقبالهم نائب رئيس النادي ماجد الركاد، والرئيس التنفيذي للنادي راكان الحميدي، وأعضاء الإدارات التنفيذية والأعضاء الذهبيون والفضيون.

حيث قامت بجولة في منشآت النادي واطلعت على فيديو تاريخي لزيارة جلالة الملك فيصل- يرحمه الله- لمنطقة حائل قبل مايقارب 50 عاماً وفيديو تعريفي للنادي وأبرز إنجازاته، واستذكر الجبلاويون خلال هذه الزيارة زيارة الملك فيصل، لمنطقة حائل عام ١٣٩٣هـ وتشريفه لحفل الأهالي الذي أعد لجلالته في مقر النادي، وشارك أبناءه المواطنين في العرضة النجدية؛ حيث كان لنادي الجبلين شرف الأولوية والسبق والريادة؛ كونه أول ناد على مستوى المملكة يزور مقره ملك، ويقام فيه حفل الأهالي أثناء زيارة المغفور له جلالة الملك فيصل- رحمه الله.

 


من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للنادي، راكان الحميدي كلمة تعريفية وشرحاً مفصلاً اشتمل على البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، وما تحقق من إنجازات على صعيد كافة الألعاب الرياضية؛ ومنها تفعيل الألعاب النسائية بالنادي، كما قدم نائب رئيس النادي، ماجد الركاد العضوية الشرفية وهدية تذكارية لسموها بهذه المناسبة.

وفي ختام الزيارة، أثنت سموها على عمل الأندية الرياضية وتنافسها الشريف في المملكة، ومنها نادي الجبلين، مقدمة شكرها وتقديرها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنية لنادي الجبلين التوفيق والنجاح في مشواره المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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