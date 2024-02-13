الرياضة أرقام قياسية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية

البلاد- جدة

أُجري ما لا يقل عن 5073 عملية انتقال دولي في كرة قدم الرجال والسيدات، وهو ما يُشكل زيادة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في يناير2023. وقد بلغ إجمالي إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية 1.46 مليار دولار أمريكي في كرة قدم الرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية. ونشر FIFA تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية المسجلة خلال شهر يناير2024، الذي سجّل ما لا يقل عن 4716 انتقالاً دولياً في فئة كرة قدم الرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6% عن الرقم المسجل في نافذة يناير للعام الماضي. وفي كرة قدم السيدات، وصلت قيمة الإنفاق على رسوم انتقالات اللاعبات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث صرفت الأندية ما مجموعه 2.1 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في يناير 2023. كما شهدت لعبة السيدات استقراراً نسبياً في عدد الانتقالات العابرة للحدود والتي بلغت 357 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 0.3% مقارنة بشهر يناير 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 1.46 مليار دولار في كرة قدم الرجال خلال أول أشهر سنة 2024، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، حيث تراجع إنفاق الأندية بنسبة 8.2% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سُجل في يناير 2023. وقد احتلت الأندية الفرنسية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية في فئة الرجال خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، إذ دفعت إجمالي 291.9 مليون دولار أمريكي، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي، بينما سُجل انخفاض ملحوظ في إنفاق الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تراجع بنسبة 80% تقريباً مقارنة بإنفاقها القياسي المسجل في يناير 2023. ومع ذلك، فإن إنفاق الأندية الفرنسية والإنجليزية يبقى يمثل ثاني أعلى نسبة إنفاق مقارنة بجميع الاتحادات الأخرى. وعلى صعيد كرة قدم السيدات، فقد تصدَّرت إنجلترا وإسبانيا قائمة الانتقالات الواردة، حيث سُجل 29 انتقالاً بكل منهما، بينما تأتي السويد والولايات المتحدة على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبات، بواقع 30 انتقالاً لكل منهما. يُذكر أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ينشر FIFA تقريره الموجز هذا بُعيد اختتام نافذة الانتقالات الشتوية في شهر يناير؛ بهدف تقديم إضاءات على سوق الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات.