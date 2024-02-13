الرياضة أبرزهم الزياني وعيد وعبدالجواد وماجد.. غداً تكريم(199) من رواد الرياضة في الخليج

الدمام- البلاد

تستضيف المنطقة الشرقية مساء غد الأربعاء احتفال تكريم رواد الخليج في الرياضة من الزمن الجميل؛ حيث سيتم تكريم (199) شخصية رياضية وثقافية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في مدينة الدمام في عرس رياضي خليجي. وبهذه المناسبة، أكد عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس النخبة بالهيئة الدولية للتسامح، أن هذه الاحتفالية ستكون أكبر تجمع لرواد الحركة الرياضية في الخليج عبر ربع قرن بين عام 1960 إلى 1985، وأن قائمة التكريم سوف تشمل(199) شخصية، كانت فاعلة في الحركة الرياضية في الخليج، مشيرًا إلى أن أهداف الاحتفالية تتضمن تقديم بطاقة شكر للرواد الذين أمتعونا في الزمن الجميل، بأداء مميز وحب للوطن.