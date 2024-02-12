300 ألف شجرة بالمشاريع السكنية

البلاد – الرياض

ضمن مبادرة الضواحي الخضراء الهادفة إلى زراعة 1,3 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زراعة أكثر من 300 ألف شجرة وشجيرة محلية في عددٍ من المشاريع السكنية بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية. يأتي ذلك في إطار مبادرة الضواحي الخضراء، التي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي، ورفع جاذبية التملك في المشاريع الجديدة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية، ‎وتغطي مبادرة الوزارة أكثر من 55 مليون م2 من مساحات المشاريع السكنية، التي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية، وعددًا من المدارس والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى تشجير أكثر من مليوني م2 من الشوارع والممرات. وتضمنت عمليات التشجير 7 مشاريع سكنية؛ وهي “مرسية” و”غرب المطار” في الرياض، و”دار الجوار” بالمدينة المنورة، و”لؤلؤة الديار” في ينبع، بالإضافة إلى مشروع “بوفارديا سيتي” في مدينة جدة، ومشروعي “إسكان الملك عبدالله” و”ديار الأحساء” في محافظة الأحساء.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ من خلال توفير بيئة سكنية مستدامة تعتمد على مبادئ التصميم الحضري المستدام في تخطيط المدن الجديدة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في الضواحي الخضراء، عبر استخدام تقنيات البناء الخضراء، وتعزيز فعالية استخدام الموارد الطبيعية.