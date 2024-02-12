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3.4 مليار لـ “حساب المواطن”

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1445 هـ      12 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أودع برنامج حساب المواطن أمس 3.4 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال؛ منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا، مشيرًا إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من هذه الدفعة، بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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