محافظ جدة يتسلم تقرير «وقاء»

جدة- واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه أمس، مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي.

وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لمركز وقاء بمحافظة جدة للعام 2023م، المتضمن إنجازات وأعمال المركز، والإحصاءات المتعلقة بوقاية النباتات والحيوانات من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، إلى جانب أعمال التقصي ومكافحة نواقل الأمراض خارج النطاق العمراني باستخدام التقنيات الحديثة، ودورها في التوعية والتثقيف لزيادة الوعي ومستوى المعرفة لدى المجتمع، وأهداف المركز في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.