مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق دورات لتقييم المهارات الإنتاجية

الرياض : البلاد

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دورات تقييم المهارات الإنتاجية (التحدث والكتابة)؛ لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتطوير مهاراتهم وتنميتها؛ خدمةً للغة العربية، وتعزيزًا لإسهامها الحضاري والعلمي والثقافي.

وتُعدُّ دورات تقييم المهارات الإنتاجية (التحدث والكتابة) من البرامج التدريبية الجديدة، التي يعتزم المجمع – عن طريقها – تزويد المشاركين بالأساليب العلمية للتقييم وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي العام لتعليم اللغات (CEFR)؛ لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتنميتها، وتدريبهم في مجال تقييم المهارات الإنتاجية في اللغة (التحدث والكتابة).

ويستهدف البرنامج أيضًا، المعنيين بتقييم المهارات الإنتاجية في اللغة الثانية “الأجنبية”، وأعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم، والعاملين في وحدات تعليم اللغة العربية بالجامعات داخل المملكة وخارجها، والممارسين الذين لديهم خبرة في هذا المجال لا تقل عن (3) سنوات.

وسيقيم المجمع في الربعين الأول والثاني من العام الحالي (6) دورات تدريبية بعضها حضوريّة لمن هم داخل المملكة، وبعضها عن بُعد (افتراضيّة) لمن هم خارجها، وستنفذ الدورة التدريبية في 12 ساعة، موزعة على أربعة أيام تدريبية، يختص كل يوم منها بجملةٍ من الموضوعات المتكاملة في صناعة المتدرب.

وحثَّ المجمع المستهدفين الراغبين في المشاركة في الدورة الأولى -المقرّر عقدها في مدينة الرياض بمقر المجمع في المدة من 18 إلى 21 من فبراير الجاري- على التسجيل في هذا الرابط: (https://training.ksaa.gov.sa)، وستُقام بقيّة الدورات من شهر مارس إلى شهر مايو من العام الحالي 2024م.

يذكر أنَّ إطلاق المجمع لدورات تقييم المهارات الإنتاجية (التحدث والكتابة) يتماشى مع تعزيز مكانة اللغة العربية عالميًّا، وهو ما يُحقّق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم انتشارها واستخدامها، والمحافظة على سلامتها وهويتها اللغوية، ودعمها نطقاً وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلّمها داخل المملكة وخارجها.