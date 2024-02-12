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طريقة عمل فلانتين ترافل الشوكولاتة البيضاء

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1445 هـ      12 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة
كيك أسفنجي بنكهة الفانيليا
عبوة حليب مكثف
نصف كوب جوز هند
حبات لوز (اختياري)
300 جرام شوكولاتة بيضاء
400 ملل كريمة

طريقة العمل
يفرم الكيك ناعم قليلاً
يضاف له الحليب المكثف وجوز الهند ويعجن
يشكل كرات
تحشي كل كرة من الخليط بحبة من اللوز
يترك بالثلاجة حتي يبرد
تسخن الكريمة
تضاف للشوكولاتة
تقلب جيداً حتي تذوب الشوكولاتة
تغطي الكرات بالشوكولاتة البيضاء
تترك لتبرد تماماً
ثم نقوم بعمل خيوط بالشوكولاتة البيضاء للتزيين ونضع لها قطعة من الحلوي علي شكل قلب او تزين بحسب الرغبة وتقدم بعد ان تبرد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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