طريقة عمل فلانتين ترافل الشوكولاتة البيضاء

وصفة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

كيك أسفنجي بنكهة الفانيليا

عبوة حليب مكثف

نصف كوب جوز هند

حبات لوز (اختياري)

300 جرام شوكولاتة بيضاء

400 ملل كريمة

طريقة العمل

يفرم الكيك ناعم قليلاً

يضاف له الحليب المكثف وجوز الهند ويعجن

يشكل كرات

تحشي كل كرة من الخليط بحبة من اللوز

يترك بالثلاجة حتي يبرد

تسخن الكريمة

تضاف للشوكولاتة

تقلب جيداً حتي تذوب الشوكولاتة

تغطي الكرات بالشوكولاتة البيضاء

تترك لتبرد تماماً

ثم نقوم بعمل خيوط بالشوكولاتة البيضاء للتزيين ونضع لها قطعة من الحلوي علي شكل قلب او تزين بحسب الرغبة وتقدم بعد ان تبرد