طريقة عمل فلانتين ترافل الشوكولاتة البيضاء

وصفة سهلة وسريعة التحضير
المقادير اللازمة
كيك أسفنجي بنكهة الفانيليا
عبوة حليب مكثف
نصف كوب جوز هند
حبات لوز (اختياري)
300 جرام شوكولاتة بيضاء
400 ملل كريمة
طريقة العمل
يفرم الكيك ناعم قليلاً
يضاف له الحليب المكثف وجوز الهند ويعجن
يشكل كرات
تحشي كل كرة من الخليط بحبة من اللوز
يترك بالثلاجة حتي يبرد
تسخن الكريمة
تضاف للشوكولاتة
تقلب جيداً حتي تذوب الشوكولاتة
تغطي الكرات بالشوكولاتة البيضاء
تترك لتبرد تماماً
ثم نقوم بعمل خيوط بالشوكولاتة البيضاء للتزيين ونضع لها قطعة من الحلوي علي شكل قلب او تزين بحسب الرغبة وتقدم بعد ان تبرد