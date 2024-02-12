طريقة عمل رافيولي قلوب بحشو الجبنة

وصفة مكرونة الرافيولي مع حشو الجبن

المقادير اللازمة

للعجينة

200 جرام دقيق

2 حبة بيض

نشاء لفرد العجين

للحشو

جبن مودزاريلا

بقدونس مفروم

زعتر

ملح

للتغليف والقلي

جبن بارميزان

زيت للقلي

طريقة العمل

نعجن الدقيق مع البيض جيدًا حتى نحصل على عجين متماسك ومتجانس

نفرد العجين على النشاء حتى نحصل على طبقة رقيقة

نقلب مقادير الحشو

نقطع العجين بواسطة قطاعة علي شكل قلب

ثم نحشي نحشي كل قلب بالحشو ونغلق بقلب آخر فارغ

نغلق جيدًا من الأطراف بواسطة شوكة

تقلي في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وترش بالجبن البارميزان وتقدم ساخنة مع الصلصة