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طريقة عمل رافيولي قلوب بحشو الجبنة

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1445 هـ      12 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مكرونة الرافيولي مع حشو الجبن

المقادير اللازمة
للعجينة
200 جرام دقيق
2 حبة بيض
نشاء لفرد العجين

للحشو
جبن مودزاريلا
بقدونس مفروم
زعتر
ملح

للتغليف والقلي
جبن بارميزان
زيت للقلي

طريقة العمل
نعجن الدقيق مع البيض جيدًا حتى نحصل على عجين متماسك ومتجانس
نفرد العجين على النشاء حتى نحصل على طبقة رقيقة
نقلب مقادير الحشو
نقطع العجين بواسطة قطاعة علي شكل قلب
ثم نحشي نحشي كل قلب بالحشو ونغلق بقلب آخر فارغ
نغلق جيدًا من الأطراف بواسطة شوكة
تقلي في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وترش بالجبن البارميزان وتقدم ساخنة مع الصلصة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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