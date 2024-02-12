جامعة جدة تشجع منسوبيها رياضيًا وتكرم أبطال المستقبل

عبدالهادي المالكي- جدة
برعاية معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، انطلقت فعاليات اليوم الرياضي الأول بالجامعة، التي تهدف إلى رفع مستوي الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز ممارسة منسوبي الجامعة؛ طلاب وطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للرياضة، وهو ما ينسجم مع أهداف الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية بتنظيم الرياضات المجتمعية بالمملكة لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال ممارســـة النشـــاط البدني وزيادة نسبة ممارسة النشاط البدني إلى 40 ٪ من سكان المملكة بحلول عام 2030.
وتخلل الحفل تكريم طلاب الجامعة الموهوبين الحاصلين على جوائز محلية ودولية في مجال الرياضة، وتوقيع ٥ اتفاقيات في مجال التدريب والتطوير بين كلية علوم الرياضة والاتحاد السعودي لكرة اليد، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والاتحاد السعودي للسهام، والاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، ومركز العون. كما شهد رئيس الجامعة توقيع عقود توظيف لخريجي وخريجات كلية علوم الرياضة مع شركة كن.
وقد استمرّت الفعاليات والتمارين الرياضية داخل قاعة المؤتمرات؛ حيث تحقق رؤية الجامعة السعودية الحديثة لبرنامج السعادة المؤسسية، من خلال خلق بيئة عمل إيجابية تحوز على رضا جميع المنسوبين والقطاعات المجتمعية المستفيدة. هذه البيئة الإيجابية تساهم بشكل رئيس في تنمية الحافز الذاتي لدى المنسوبين لتطوير الأداء الوظيفي، ما ينعكس بشكل قوي ومباشر على الارتقاء بالإنتاجية ويهدف لدعم الجامعة لمنسوبيها وعوائلهم صحياً واجتماعياً.