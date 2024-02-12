تعريف المبتعثين بتخصصات الفضاء

البلاد – الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حملة تهدف إلى التعريف بتخصصات الفضاء وعلومه في البرنامج، وتسليط الضوء على مساراته المساهمة في تطوير إمكانيات المملكة، وتعزيز مكانتها الدولية في قطاع الفضاء.

وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الانضمام للبرنامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والماجستير عبر مسار الرواد، الذي يضم أفضل 30 جامعة حول العالم، أو مسار إمداد الذي يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، فيما يختص مسار البحث والتطوير بدرجة الدكتوراة عبر أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، وذلك لدراسة التخصصات التي يشملها البرنامج؛ وهي هندسة طيران الفضاء، وهندسة نظم الفضاء، إلى جانب علوم الفضاء، وعلم الفلك والفيزياء الفلكية.