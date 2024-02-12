إطلاق مواصفات قياسية للمدن الذكية

الرياض : البلاد

أعلن معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن إطلاق المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي تنظمه “سدايا” بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 – 13 فبراير 2024م، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة من مختلف دول العالم تحت شعار “حياة أجود”.

وتوفر هذه المواصفات القياسية مجموعة من الإرشادات العامة حول عمليات التخطيط والتصميم والتطوير والتنظيم والمراقبة والصيانة والتحسين لأنظمة وعمليات المدن الذكية، حيث ترفع المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية من جودة البنية التحتية للمدينة وتضع إطار عام لإدارة العمليات في المدن الذكية.

وتشمل المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية: البنى التحتية للمجتمع الذكي- نموذج النضج للتقييم والتحسين، إرشادات حول تبادل البيانات ومشاركتها للبنى التحتية للمجتمع الذكي، ونموذج مفهوم المدينة الذكية- إرشادات لإنشاء نموذج لقابلية التشغيل البيني للبيانات، إرشادات لإنشاء نموذج لقابلية التشغيل البيني للبيانات، إرشادات حول إنشاء نماذج تشغيل المدن الذكية للمجتمعات المستدامة.

وتأتي هذه المواصفات القياسية نتيجة للعمل التكاملي بين المواصفات السعودية و”سدايا” لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة، وتعزيز جودة المدن الذكية في المملكة وحرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، واستمراراً لعمل “سدايا” مع مختلف القطاعات المعنية على تسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.