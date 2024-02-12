إطلاق منصة تحسين المشهد الحضري بمدن المملكة

الرياض : البلاد

أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (SmartC Visual Pollution) وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعدد من أمناء مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة الذي بدأت أعماله اليوم بتنظيم من “سدايا” بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 – 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن تدشين المنصة يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، وتسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.