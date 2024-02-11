104 محطات ترصد هطول أمطار في 8 مناطق

جدة : البلاد

سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في مدينة رفحاء، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار يوم السبت 10 فبراير 2024م.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (104) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم أمس السبت 10 فبراير 2024م، حتى التاسعة صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية عسير، حائل، الحدود الشمالية، والباحة).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مزارع خروب – شقراء (22.0) ملم، وفي الحُريق – شقراء (18.5) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (6.6) ملم في الليث، و (4.8) ملم في القنفذة، وفي منطقة القصيم سجلت شري- بريدة (19.0) ملم، وقبه- الأسياح (13.9) ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الشرقية (9.0) ملم في حرس حدود الرقعي- حفر الباطن، و(8.9) ملم في مطار القيصومة- حفر الباطن، بينما سجلت منطقة عسير (8.4) ملم في عضاضة- أبها، و(5.3) ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة حائل (3.1) في السعيرة – الشنان، و(2.8) في محطة القطار- حائل، وفي منطقة الباحة سجلت مدينة الباحة (29.4) ملم، و(10.6) ملم في بلجراشي.