يقام للمرة الأولى خارج البلاد.. السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

البلاد- جدة

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائي كأس مصر لكرة القدم – الذي يقام للمرّة الأولى خارج جمهورية مصر العربية- ويجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل، وذلك بحسب ما كشف عنه عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات.

وقال حسين في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس”: “طُلب مني تعديل الجدول، ووضع تصوّر لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 8 مارس”، بدلاً من الموعد السابق في 13 مارس، موضحاً أن الدولة المضيفة للمباراة ستكون “السعودية”.

وقد بلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى عرضاً لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد، وبالتحديد في السعودية، وأحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية من قيادات الدولة، علماً بأن النهائي يشهد حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.

ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل(28) للزمالك و(6) لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.