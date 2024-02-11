مؤتمر السمنة يبحث العلاج بـ” الحمية”

البلاد ـ جدة

‎اختتمت بجدة أمس، أعمال المؤتمر العلمي السابع للجمعية السعودية لطب وجراحة السُمنة، الذي استمر ثلاثة أيام بفندق هيلتون جدة، بحضور مميز من المهتمين والمتخصصين في طب وجراحة السُمنة.

‎وأوضح رئيس الجمعية السعودي لطب وجراحة السُمنة البروفسور عايض القحطاني، أن الجمعية اهتمت بشكل خاص في هذا المؤتمر بجانبين مهمين، الأول علاج السُمنة غير الجراحي ” كالتغذية، وأدوية السُمنة، وتشخيص الحالات، ووصف العقاقير المناسبة لكل حالة، أو التدخلات غير الجراحية كبالون المعدة، وإبر التخسيس” وكذلك الشق الجراحي كعملية تكميم المعدة، وتحويل المسار والعمليات الحديثة، والثاني بالممارسين الصحيين في مجال السُمنة من الأطباء والتمريض، بتدريب المختصين وتعليمهم التعامل مع السُمنة وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والمتابعة، هو أحد مهام الجمعية الرئيسة.

‎وبين أن المؤتمر أكد توعية المجتمع بمخاطرالسُمنة وكيفية التعامل معها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خفض معدلات السُمنة في السعودية.

‎وأشار إلى أن من المستجدات في هذه النسخة من مؤتمر طب وجراحة السُمنة، الإعلان عن الإرشادات السعودية لمعالجة السُمنة (التشخيص والعلاج) إرشادات حديثة لعمليات السُمنة التي تم تحديثها وهي المعايير الجديدة لاشتراطات عمليات السُمنة والطرق العلاجية لجراحة السُمنة وأيضًا أحدث التطورات لعلاج السُمنة عن طريق الإبر لإنقاص الوزن.

‎يشار إلى أن المؤتمر كشف عن آخر إحصائيات عمليات الجمعية السعودية للطب والجراحة التي بلغت تقريبا 42 ألف عملية جراحة سُمنة بمختلف أنواعها، وأكثر من 68 مستشفى يجري جراحاتالسُمنة بالقطاع الصحي الحكومي والخاص على مستوى المملكة.

‎وعن نسبة المصابين بداء السُمنة على مستوى المملكة العربية السعودية فقد قاربت %45 الأمر الذي ينذر بتفاهم الأمراض المصاحبة للسُمنة، ومنها الضغط والسكري والأزمات القلبية بين السكان. وكان المؤتمر في يومه الأول نظم ورشة “عمل ومستجدات التغذية العلاجية”، والأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسُمنة، وأخرى لتدريب التمريض للمستجدين على عمليات السُمنة، وورشة عمل خاصة بالأطباء عن العمليات التصحيحة وورشة عمل أحدث علاجات السُمنة قليلة التدخل، مثل البالون وكرمشة المعدة، وتصغير المعدة عن طريق المنظار” كما ستتواصل ورش العمل والبرامج العلمية خلال أيام المؤتمر الـ3، بجانب إقامة أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج السُمنة.