للمرة الثانية على التوالي.. المنتخب القطري بطلاً لكأس أمم آسيا

محمود العوضي- جدة

نجح المنتخب القطري في التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه مساء أمس السبت على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة الدوحة.

سجل ثلاثية المنتخب القطري المهاجم أكرم عفيف من ضربات جزاء في الدقائق 22، 73، 90+3 ، فيما أحرز هدف النشامى الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

من جهة أخرى، تصدر مهاجم العنابي أكرم عفيف صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.

جدير بالذكر أن المنتخب القطري كان قد حصد لقب النسخة الماضية من كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات بعد فوزه على الساموراي الياباني 1/3 أيضًا.

وقد توج لاعب العنابي أكرم عفيف هدافًا للنسخة الحالية لكأس آسيا بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف في البطولة.