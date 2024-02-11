في نهائي كأس الأمم الأفريقية.. أفيال كوت ديفوار تتحدى النسور النيجيرية

محمود العوضي- جدة

يحتضن ملعب الحسن واتارا الأولمبي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في تمام الحادية عشرة من مساء الليلة بتوقيت السعودية، المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخب الأفيال الإيفوارية مع النسور النيجيرية.

تسعى “نسور” نيجيريا للفوز باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخها، خاصة أن النيجيريين يقدمون مستوى فنيًا؛ يعتبر الأفضل منذ سنوات طويلة، وذلك بقيادة مهاجم نابولي المتألق” فيكتور أوسيمين”، بينما يأمل منتخب “أفيال” كوت ديفوار في تحقيق اللقب الثالث، والأول كبلد مضيف، بعدما تأهل من دور المجموعات بمعجزة، ولكنه انطلق كالسهم المشتعل ليطيح في ثمن النهائي بالسنغال حاملة اللقب، ثم بمنتخب مالي- أحد أفضل فرق هذه النسخة في ربع النهائي- ثم منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

لقاءات المنتخبين

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين قد التقيا في دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة، وانتهى اللقاء بفوز نيجيريا (1-0).

وإجمالًا، فإن هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا، والأولى في النهائي.

كوت ديفوار التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، حققت ما فشلت فيه في المرة الأولى، التي كانت قبل 40 عامًا؛ حيث إن نسخة 1984م من كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار، شهدت توديع أصحاب الأرض من دور المجموعات.

أما نيجيريا عندما استضافت البطولة مرتين من قبل، وقفت الأرض معها مرة عام 1980م، وتوجت باللقب بعد فوزها في النهائي على منتخب الجزائر(3-0)، لكن الأرض عاندت النسور في المناسبة الثانية، عام 2000م، وخسرت أمام جماهيرها بركلات الجزاء (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2). منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا تواجها من قبل في الأدوار الإقصائية، 3 مرات، جميعها كانت في المراحل التي تسبق المباراة النهائية. منها مرة واحدة في الدور ربع النهائي، وحسمتها نيجيريا لصالحها (2-1) في كأس الأمم الأفريقية 2013، وفي نصف النهائي تكررت المواجهة مرتين، واحدة فازت بها كوت ديفوار (1-0) نسخة 2006، والأخرى كانت من نصيب النسور بركلات الجزاء في نسخة 1994.

بينما على صعيد دور المجموعات، فالمنتخبان لعبا معًا في 4 مناسبات آخرهم بالنسخة الحالية، وتتفوق نيجيريا بانتصارين مقابل واحد لكوت ديفوار، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وتعتبر نيجيريا صاحبة الخبرات الأكبر بخوضها 7 نهائيات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية أمام كوت ديفوار التي حضرت في المشهد الختامي 4 مرات فقط، فهل تحصد النسور اللقب الرابع، أم ترصع الأفيال قميصها بالنجمة الثالثة؟

أوبتا تتوقعها للنسور..

شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصاءات نشرت تقريرًا عن أبرز الأمور المتوقعة في النهائي المرتقب بين كوت ديفوار ونيجيريا، بعد الاستعانة بـ”حاسوب خارق” تمت تغذيته بكافة بيانات المنتخبين ليقوم بمحاكاة للقاء، وأشارت هذه التوقعات إلى أن منتخب نيجيريا هو الأقرب لتحقيق اللقب، وذلك بنسبة 44.2%، فيما تبلغ احتمالية فوز أصحاب الأرض 30.2%.