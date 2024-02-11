المحليات

ضبط 189 مخالفة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1445 هـ      11 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريف : البلاد

 ضبطت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري، 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت “الدخول دون تصريح، والرعي دون تصريح والإضرار بالغطاء النباتي.

 وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.

 ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

 ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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