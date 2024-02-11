دكّ أرسنال شباك وست هام يونايتد بستّة أهداف نظيفة أمسية الأحد، في إطار مباريات المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وحقق الـ(غانرز) الانتصار الرابع تواليًا في الدوري الإنجليزي، حيث انتصر على كريستال بالاس (5-0) ثم نوتنغهام فورست (2-1) وليفربول (3-1) على التوالي.

وقفز أرسنال إلى المركز الثالث بـ52 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يمتلك نفس الرصيد، والاثنان خلف ليفربول المتصدر (55 نقطة).

أهداف مباراة أرسنال ووست هام بدأها المدافع الفرنسي ويليام صاليبا في الدقيقة 32، ثم أضاف الفريق 3 أهداف أخرى في غضون 4 دقائق فقط، عبر الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا (41) والمدافع البرازيلي غابريل (44) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد (47)، لينتهي الشوط الأول بتقدّم أرسنال (4-0).

في الشوط الثاني أضاف أرسنال هدفين في ظرف دقيقتين فقط، عبر ساكا في الدقيقة 63، ولاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقة 65.

شاهد أهداف مباراة أرسنال ووست هام 6-0