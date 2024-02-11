رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين في الـ “لقايا” إماراتية

الرياض – هاني البشر

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأحد، ملاك الهجن من الإمارات الفائزين بألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في فئة الـ “لقايا”، والذي انطلقت نسخته الأولى الخميس الماضي وينظمها الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

ونجحت المطية “السايحه” لهجن زعبيل في تحقيق رمز الشوط الأول “بكار ـ مفتوح”، المطية “زومان” لهجن الرئاسة في تحقيق رمز الشوط الثاني “قعدان ـ مفتوح”، “مناره” لمالكها الإماراتي محمد عتيق المهيري في تحقيق رمز الشوط الثالث “بكار ـ عام”، والمطية “متعب” لمالكها الإماراتي راشد محمد مروشد في تحقيق رمز “قعدان ـ عام”.

كما ظفرت المطية “متعب” بالتوقيت الأفضل في منافسات الـ “لقايا”، وحققت المطية المتوجة بلقب رمز الشوط الرابع توقيت بلغ 7:27.711 دقائق.

وبلغ عدد المطايا المشاركة في منافسات الـ “لقايا” اليوم وأمس 1820 مطية، بواقع 968 مطية في اليوم الأول، و852 مطية في اليوم الثاني.

الجدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ، وذلك للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.