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ركن أطفال

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1445 هـ      11 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

احتضن جناح فعاليات أمانة منطقة حائل المقامة في متنزه المغواة الوطني تزامناً مع انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2024 آلافًا من الأطفال، الذين تغمرهم وتشع من محياهم مظاهر الفرحة والسرور والابتهاج، من خلال الركن التي خصصته للأطفال القادمين من المنطقة وخارجها؛ للاستمتاع بهذه الفعاليات المتنوعة المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الدولي. وعملت الأمانة في جناح الأطفال على الدمج بين المحتوى الترفيهي؛ كالرسم على الوجه والتلوين والتعليمية والألعاب الحركية، والمحتوى التثقيفي وذلك من خلال الغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ونظافة المشهد الحضري والبيئي في المتنزهات والميادين العامة، ودوره الفعال في جمال المنطقة، ليقدموا نموذجًا متكاملًا من العمل المتميز، وذلك ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للإسهام في تعـزيـز جماليات المـدن، بمفهوم عصري وحديث يسهـم في رفـع مؤشرات جودة الحياة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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