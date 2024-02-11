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خدمات سحابية لـ«واتساب»

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1445 هـ      11 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن مستخدمي النسخة التجارية المدفوعة من أصحاب الشركات من استخدام خدمة “Cloud API” السحابية في إدارة الدردشات الفردية.وبفضل التحديث المستقبلي للتطبيق، ستتمكن الشركات الصغيرة من الاتصال بمنصة الأعمال- حسب تقديرها- مع الاستفادة من العديد من الميزات، التي تقدمها واجهة برمجة التطبيقات “API”.
وتعد الخدمة السحابية من خدمات “ميتا” الآمنة لإدارة المحادثة الفردية، مع الحفاظ على حالة التشفير دون تغيير في المجموعات، فضلاً عن السيطرة الكاملة على المحادثات والتوقف عن التواصل مع الشركات أو حظرها في أي وقت.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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