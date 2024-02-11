“حساب المواطن”: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير

الرياض : البلاد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم, 3.4 مليارات ريال , مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري , أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال , منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة , بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة , مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.