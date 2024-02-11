“الموارد البشرية” و “هيئة العقار” توقعان اتفاقية تعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة

الرياض : البلاد

شهد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين , والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد, توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.

ومثل الجانبين في التوقيع وكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل بندر الشويعر, والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشراكات المهندس زياد الشمري.

وتستهدف الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك, وسيعمل الطرفان بموجبها على بناء شراكة إستراتيجية، والتعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تنفيذ أهدافها الإستراتيجية بالتكامل مع مختلف الجهات في القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية؛ لتحقيق مستهدفاتها، انطلاقاً من رؤيتها لمجتمع حيوي ممكَّن، وبيئة عمل متميزة.