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“الموارد البشرية” و “هيئة العقار” توقعان اتفاقية تعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1445 هـ      11 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 شهد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين , والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد, توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.

 ومثل الجانبين في التوقيع وكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل بندر الشويعر, والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشراكات المهندس زياد الشمري.

 وتستهدف الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك, وسيعمل الطرفان بموجبها على بناء شراكة إستراتيجية، والتعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة.

 وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تنفيذ أهدافها الإستراتيجية بالتكامل مع مختلف الجهات في القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية؛ لتحقيق مستهدفاتها، انطلاقاً من رؤيتها لمجتمع حيوي ممكَّن، وبيئة عمل متميزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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