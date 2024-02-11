“البحر الأحمر الدولية” تحقق الإغلاق المالي لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال

تبوك : البلاد

أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية”، المطورة لأكثر الوجهات السياحة المتجددة طموحاً في العالم – وجهتيّ “البحر الأحمر” و “أمالا” – اليوم عن تحقيقها إغلاقاً مالياً لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال سعودي (522 مليون دولار أمريكي) مع “بنك الرياض”.

ويدعم التمويل المشروع المشترك بين “البحر الأحمر الدولية” و “المملكة القابضة”، لتطوير منتجع “فور سيزونز” المرتقب إنشاؤه في وجهة “البحر الأحمر”، حيث تم توقيع البنود المبدئية للمشروع المشترك في أكتوبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو: “إن الفرص والإمكانات السياحية لدى المملكة لا حدود لها، ومع افتتاح اثنين من فنادقنا، فإننا نعد أنفسنا رواداً في وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، كما تعكس هذه الخطوة ثقة القطاع الخاص في السعودية وشعبها وفي “البحر الأحمر الدولية”.

وأضاف أنه من المقرر أن يكون منتجع “فور سيزونز”، الذي سيتخذ موقعه على جزيرة “شورى” في وجهة “البحر الأحمر”، مرفقاً فاخراً لا مثيل له، حيث سيضم 159 وحدة فندقية, مشيراً إلى أن جزيرة “شورى” تشكل جزءاً من المرحلة الأولى للتطوير، التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً استثنائياً فاخراً ووحدات سكنية، بالإضافة لملعب لبطولات الجولف ومرسى يتسع لـ 118 يختاً، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من مرافق البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “بنك الرياض” نادر سامي الكريّع: “تتولى “البحر الأحمر الدولية” مسؤولية كبيرة كونها تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة لذلك، لديها طموحات لا تُضاهى لتطوير وجهات سياحية متجددة ومستدامة, و من جهتنا كنا على ثقة برؤية وقيادة الشركة منذ انطلاقها ومشاركتنا في التمويل الأول للشركة عام 2021م، وهذا يؤكد لنا أن ثقتنا كانت في محلها عندما رحبت “البحر الأحمر الدولية” بأول زوارها العام الماضي, وها نحن ذا نفتخر مرةً أخرى بفرصة دعم واحدة من أكثر شركات التطوير طموحاً في العالم”.

يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” بدأت في عام 2023م باستقبال طلائع زوّارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، وأصبح لدى “مطار البحر الأحمر الدولي” جدول منتظم من الرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر 2023, ومن المقرر أن يستقبل منتجع “ديزرت روك” الجبلي وجزيرة “شيبارة” أوائل زوارها هذا العام، بينما يجري العمل على جزيرة “شورى” وفق الجدول الزمني المقرر للترحيب بالزوار في عام 2025, وعند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.