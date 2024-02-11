الاتحاد يشكل لجنة ثلاثية لإدارة كرة القدم والانتقالات

البلاد- جدة

لاأعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات.

وقال النادي على منصة (إكس): ” يعلن نادي الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية تضم ثلاثة أعضاء، وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة؛ لأداء أعمالها بشكل مستقل، ويتوقع أن تحدث نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن انتقالات اللاعبين”.

وأضاف: “يرأس اللجنة السيد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد، وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس، والمدرب مارسيلو جاياردو؛ حيث ستوجه خبراتهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية”.

ونقل النادي عن أوليفيرا الرئيس التنفيذي للشركة قوله: “يعتبر إنشاء اللجنة الرياضية خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية”.

وتوقع النادي أن تلعب اللجنة الرياضية دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل كرة القدم؛ “من أجل الكفاءة التشغيلية والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وكان الاتحاد قد ارتقى للمركز الخامس في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك بعد فوزه على الطائي في مباراة مؤجلة بنتيجة 3-0.