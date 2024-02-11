“أمانة جدة” تزيل 87 بسطة عشوائية مخالفة

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة 87 بسطة عشوائية مخالفة بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء, والتي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”، مضيفة أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.