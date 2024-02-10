يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2024

الرياض – هاني البشر

انطلقت منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 الجمعة في منطقة قناء شمال منطقة حائل، بمسافة تبلغ 480 كيلومترا، وقد تمكن المتسابق السعودي يزيد الراجحي من صدارة المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2024، حيث أكمل منافسات هذه المرحلة في زمن قدره ساعتان و45 دقيقة و58 ثانية متغلباً على أقرب منافسيه روكاس باتسوسكا بفارق أربع دقائق و10 ثوان، ليتصدر بذلك الترتيب العام للرالي، فيما حل جواو فيريرا في المركز الثالث بفارق ست دقائق و07 ثوان.

من جهته، تمكن السائق السعودي صالح السيف من تصدر المرحلة الأولى في فئة “تشالنجر”، حيث حقق زمنا قدره ثلاث ساعات، ودقيقة واحدة، و4 ثوان، متفوقا على البرتغالي جواو دياز، والأرجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة الدراجات النارية فوق cc450، تمكن الدراج فيليب هورليمان من الفوز بالمرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي. أما في فئة الدراجات النارية تحت cc450، فقد تصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي المرحلة الأولى، تلاه الكويتي عبدالله الشطي، فيما حل ثالثا الدراج الإماراتي حمدان العلي. فيما عزّز الدراج السعودي هيثم التويجري صدارته لفئة الدراجات الرباعية (كوادز) عندما وصل أولا، تلاه السعوديان، هاني النومسي، وعبدالعزيز الشيبان، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاءت نتائج رالي حائل تويوتا الدولي 2024، بعد نهاية المرحلة الأولى كالتالي:

فئة السيارات الالتيمت:

1. يزيد الراجحي (السعودية)، الملاح تيمو جوتشالك (ألمانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف، ساعتان و45 دقيقة و58 ثانية.

2. روكاس باتسوسكا (ليتوانيا)، الملاح أوريول فيدال (أسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف، ساعتان و50 دقيقة و08 ثوان.

3. جواو فيريرا (البرتغال)، الملاح فيليب بالميرو (البرتغال)، ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس، ساعتان و52 دقيقة و05 ثوان.

فئة السيارات تشالنجر:

1. صالح عبدالله السيف (السعودية)، والملاح ناصر الكواري (قطر (

2. جواو دياز (البرتغالي)، والملاح جواو ميراندا (البرتغال)

3. دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، والملاح سيرجيو ليفانتي (اورغواي)

فئة السيارات سايد باي سايد:

1. فرناندو الفاريز (الأرجنتين)، والملاح خافيير بانسيري (فرنسا)

2. الكسندر توريل (أسبانيا)، والملاح بيدرو لوبيز (أسبانيا)

3. أحمد الكواري (قطر)، والملاح مانويل لوتشيس (قطر)

فئة الدراجات النارية فوق 450cc

1. فيليب هورليمان (الألماني)

فئة الدراجات النارية تحت 450cc

1. محمد البلوشي (الإمارات)

2. عبدالله الشطي (الكويت)

3. حمدان العلي (الإمارات)

فئة الدراجات الرباعية/ كوادز :

1. هيثم التويجري (السعودية)

2. هاني النومسي (السعودية)

3. عبدالعزيز الشيبان (السعودية)

وستنطلق اليوم السبت 10 فبراير منافسات المرحلة الثانية والأخيرة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 من منطقة “شوط”، ثم يعقد المؤتمر الصحفي الختامي للرالي، يليه حفل توزيع الجوائز للفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2024.